Milano vola a 48mila | sprint di Saipem e Btp in forte tensione

A Milano il mercato azionario ha chiuso a quota 48.000 punti, con un aumento trainato da Saipem. Nel frattempo, il rendimento del Btp decennale è salito al 3,79%, mentre lo spread rispetto al Bund si attesta a 79 punti. Questa giornata è caratterizzata da un forte rialzo di alcune azioni e da variazioni nei titoli di Stato italiani.

? Cosa sapere Milano chiude il Ftse Mib a 48mila punti con il rialzo di Saipem.. Il Btp decennale sale al 3,79% con lo spread verso il Bund a 79 punti.. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 18:11, il listino di Piazza Affari registra un incremento dello 0,73% portando l’indice Ftse Mib a quota 48mila punti mentre gli investitori monitorano l’apertura dei mercati statunitensi. Il mercato obbligazionario mostra segnali di tensione con il rendimento del Btp decennale che sale all’1,3% raggiungendo il 3,79%, distanziandosi dal Bund tedesco che si attesta al 3% con uno scarto di 79 punti tra i due titoli. Parallelamente, il titolo francese vede un rialzo dell’1,5% toccando il 3,65%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano vola a 48mila: sprint di Saipem e Btp in forte tensione Notizie correlate Borsa: Milano allunga il passo (+0,7%), sprint di Saipem, giù AvioAllunga il passo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,73% a 48mila punti. Saipem vola: Ebitda record a 434 milioni e confermate le stimeIl primo trimestre del 2026 si chiude con un segnale di resilienza operativa per Saipem, che ha registrato un utile netto di 78 milioni di euro nei...