Milano vola a 48mila | sprint di Saipem e Btp in forte tensione

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano il mercato azionario ha chiuso a quota 48.000 punti, con un aumento trainato da Saipem. Nel frattempo, il rendimento del Btp decennale è salito al 3,79%, mentre lo spread rispetto al Bund si attesta a 79 punti. Questa giornata è caratterizzata da un forte rialzo di alcune azioni e da variazioni nei titoli di Stato italiani.

? Cosa sapere Milano chiude il Ftse Mib a 48mila punti con il rialzo di Saipem.. Il Btp decennale sale al 3,79% con lo spread verso il Bund a 79 punti.. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 18:11, il listino di Piazza Affari registra un incremento dello 0,73% portando l’indice Ftse Mib a quota 48mila punti mentre gli investitori monitorano l’apertura dei mercati statunitensi. Il mercato obbligazionario mostra segnali di tensione con il rendimento del Btp decennale che sale all’1,3% raggiungendo il 3,79%, distanziandosi dal Bund tedesco che si attesta al 3% con uno scarto di 79 punti tra i due titoli. Parallelamente, il titolo francese vede un rialzo dell’1,5% toccando il 3,65%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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