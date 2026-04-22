Saipem ha annunciato risultati finanziari positivi per il primo trimestre del 2026, con un utile netto di 78 milioni di euro. L’azienda ha inoltre registrato un EBITDA di 434 milioni di euro, valore record per il periodo. Questi dati confermano le stime precedenti e mostrano una buona tenuta operativa nei primi tre mesi dell’anno.

Il primo trimestre del 2026 si chiude con un segnale di resilienza operativa per Saipem, che ha registrato un utile netto di 78 milioni di euro nei primi tre mesi dell’anno. Il dato, sebbene leggermente inferiore agli 87,6 milioni previsti dal consenso degli analisti, segna un lieve incremento rispetto ai 77 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2025. La società ha mostrato una capacità di generazione del valore superiore alle aspettative di mercato, portando l’Ebitda rettificato a 434 milioni di euro, con un balzo del 23,6% rispetto alle stime degli esperti che si attestavano a 425,3 milioni di euro. Parallelamente, i ricavi hanno mantenuto la loro traiettoria con 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saipem vola: Ebitda record a 434 milioni e confermate le stime

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