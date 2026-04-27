Borsa | Milano allunga il passo +0,7% sprint di Saipem giù Avio

A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib ha chiuso con un aumento dello 0,73%, salendo a circa 48.000 punti. La seduta si è caratterizzata da un rialzo di circa lo 0,7%, mentre tra i titoli principali si è registrato un forte incremento di Saipem, mentre Avio ha registrato una flessione. L'andamento positivo è stato osservato in attesa dell'apertura delle borse statunitensi.

Allunga il passo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,73% a 48mila punti. Si assesta a 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,3 punti al 3,79%, quello tedesco di 0,5 punti al 3% e quello francese di 1,5 punti al 3,65%. Sugli scudi Saipem (+4,29%), spinta dagli analisti di Bloomberg che ne sottolineano la consistenza del portafoglio ordini, sia nel breve sia nel lungo termine. Seguono Moncler (+2,18%), Bper (+2,05%), Banco Bpm (+2%), Buzzi (+1,7%) e Unicredit (+1,4%). Più caute Intesa (+0,85%, Mps e Mediobanca (+0,65% entrambe).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: Milano allunga il passo (+0,7%), sprint di Saipem, giù Avio Notizie correlate Borsa: l'Europa allunga il passo, future Usa positivi, Milano +1%Allungano il passo le principali borse europee con i future Usa positivi e le ipotesi di una riapertura dei negoziati con l'Iran per il cessate il... Borsa: Milano in altalena, sugli scudi Eni e SaipemPiazza Affari si muove in altalena, con l'indice Ftse Mib (+0,2%) sostenuto da Eni (+3%) e Saipem (+7,3%). Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Borsa: Milano allunga il passo (+0,75%), balzo di Mediobanca ed Mps; Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%; Borsa: Milano allunga il passo (+0,7%), sprint di Saipem, giù Avio; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in volata (+1,8%) con Stellantis e Stm. Giù i petroliferi. Borsa: Milano allunga il passo (+0,7%), sprint di Saipem, giù AvioAllunga il passo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,73% a 48mila punti. (ANSA) ... ansa.it Borsa: l'Europa conferma il rosso, lo spread si allarga a 81 puntiLe Borse europee confermano il rosso con le tensioni sullo Stretto di Hormuz mentre i future sul Nasdaq viaggiano in controtendenza e il petrolio allunga il passo. Il brent sale dell'1,9% e supera i ... quotidiano.net Borsa Italiana sempre più svuotata. L’inchiesta di Nicola Borzi su Il Fatto Quotidiano fotografa con precisione ciò che denunciamo da mesi: governance opaca, funzioni strategiche trasferite all’estero, relazioni industriali inesistenti, lavoratrici e lavoratori lasci - facebook.com facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com