Milano vista con occhi nuovi | il corto girato con il nuovo Find X9 Ultra

Durante la Milano Design Week 2026, OPPO ha presentato il cortometraggio Seeing Further, realizzato con il nuovo smartphone Find X9 Ultra. La proiezione ha mostrato le capacità del dispositivo nel catturare immagini e video di alta qualità, evidenziando le funzionalità avanzate della fotocamera. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sulle potenzialità tecniche del modello appena lanciato.

?? Cosa sapere OPPO presenta il corto Seeing Further girato con Find X9 Ultra alla Milano Design Week 2026. Il progetto con Designboom utilizza il teleobiettivo Hasselblad da 50 MP per la narrazione urbana. Durante la Milano Design Week 2026, il brand OPPO ha presentato il cortometraggio Seeing Further, un progetto cinematografico realizzato interamente utilizzando il nuovo smartphone flagship Find X9 Ultra per raccontare la città di Milano. L'iniziativa si colloca all'interno di Room for Dreams, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano vista con occhi nuovi: il corto girato con il nuovo Find X9 Ultra Notizie correlate Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che... Leggi anche: OPPO Find X9 Ultra: lo smartphone con zoom ottico 10x debutta il 21 aprile Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le location novecentesche da non perdere alla Design Week 2026; THE FROG IS BACK! Renault alla Milano Design Week 2026: quando il Design torna a sorridere; Milano: il popolo leghista non si vede. In pochi seguono Salvini; Arriva a Mestre la ricerca sulle cellule riprogrammate per ridare la vista. Milano Design Week 2026: 10 libri per guardare il mondo (e la casa) con occhi nuoviDalle palette segrete di Gio Ponti alle fiabe architettoniche dei Castiglioni, ecco le novità (e le chicche) da tenere sottobraccio per guardare Milano con occhi nuovi ... iodonna.it A Milano sui tacchi con Claudia Bosi: «La città va vissuta, non solo visitata. È nei dettagli che si rivela davvero»Sui social e sul blog il racconto di itinerari insoliti per chi ama uscire dai percorsi più battuti e riscoprire Milano con occhi nuovi. Un consiglio? «Regalatevi il tempo di rallentare e spingere un ... corriere.it Swipe per vedere Milano come non l’hai mai vista. Gallo × Fiat Topolino Milano Design Week 2026 Corallo Edition - facebook.com facebook