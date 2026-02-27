vivo x300 ultra in arrivo a marzo oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mp

Secondo fonti di rumor, il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nella seconda metà di marzo, mentre l’OPPO Find X9 Ultra è atteso per aprile. Entrambi i modelli si distinguono per le loro fotocamere da 200 MP. Le aziende non hanno ancora confermato ufficialmente le date di lancio o le caratteristiche tecniche di questi smartphone.

fonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che potrebbe seguire ad aprile. le informazioni provengono dal profilo Digital Chat Station, noto inseritore di anteprime nel settore. l’attenzione è rivolta al comparto fotografico, segnato dall’uso di una fotocamera principale da 200 MP sviluppata in collaborazione con sony, e dalla possibile presenza di una versione globale. secondo le indiscrezioni, il vivo x300 ultra potrebbe arrivare nella seconda metà di marzo principalmente sul mercato cinese. non è chiaro se il modello globale venga rilasciato contemporaneamente: storicamente, i dispositivi Ultra di vivo hanno avuto esiti di lancio concentrati in asia, senza una conferma certa per un rilascio globale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Oppo find x9 ultra fughe mostrano configurazione massiva della fotocamerauna nuova fuga di notizie rivela dettagli concreti sul prossimo top di gamma di oppo, il find x9 ultra.

Oppo find x9 ultra indiscrezione conferma enorme sporgenza della fotocameral’attesa attorno al find x9 ultra di OPPO cresce tra immagini leaked e voci su potenziamenti significativi nel comparto fotografico.

Vivo X300 Pro vs Oppo Find X9 Pro Detailed Camera Comparison

Vivo presenterà il nuovo X300 Ultra al Mobile World CongressVivo ha confermato la propria partecipazione al Mobile World Congress 2026, dove presenterà in anteprima il suo nuovo flagship X300 Ultra. igizmo.it

Vivo X300 Ultra debutta al MWC 2026 di Barcellonavivo X300 Ultra sarà uno dei protagonisti del MWC 2026. L’azienda ha ufficializzato la partecipazione al Mobile World Congress di Barcellona, in programma da ... tecnoandroid.it

