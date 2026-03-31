OPPO Find X9 Ultra | lo smartphone con zoom ottico 10x debutta il 21 aprile

Il nuovo OPPO Find X9 Ultra sarà disponibile a partire dal 21 aprile sul mercato globale. L'azienda ha annunciato la data di lancio senza fornire ulteriori dettagli al riguardo. Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, ha dichiarato che il modello rappresenta qualcosa di diverso rispetto ad altri flagship, senza specificare ulteriori caratteristiche o innovazioni.

Il prossimo OPPO Find X9 Ultra arriverà sul mercato globale il 21 aprile. Come spiegato da Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, “non è solo un altro flagship, è la tua prossima fotocamera”. Il punto di forza? Un teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x, capace di garantire anche uno zoom digitale di qualità ottica fino a 20x. OPPO ha superato il limite dello zoom ottico 5x grazie a una struttura periscopica a riflessione prismatica quintuplice. Questo design permette di integrare un teleobiettivo 10x riducendo del 30% la lunghezza del modulo fotocamera, senza aumentare lo spessore complessivo dello smartphone. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - OPPO Find X9 Ultra: lo smartphone con zoom ottico 10x debutta il 21 aprile Articoli correlati OPPO Find X9 Ultra: zoom ottico 10x in soli 29mm di spessoreOPPO sta per rivoluzionare il mercato degli smartphone con l’arrivo in Italia del modello Find X9 Ultra, previsto nel mese di aprile. Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che... Oppo Find X9 Ultra to get 10X Optical Zoom ,Detailed Camera Specs leaked Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Dopo oltre tre anni, ecco uno smartphone con lo zoom ottico 10x; OPPO Find X9 Ultra, ecco quando arriverà il nuovo cameraphone con zoom ottico 10x; Oppo si prepara a un aprile intenso: Find X9 Ultra, K15 Turbo Series, tablet e non solo; OPPO Find X9 Ultra e X9s Pro in arrivo il prossimo mese. OPPO Find X9 Ultra, debutto globale il 21 aprile: zoom ottico 10x e nuova sfida ai camera phoneOPPO annuncia Find X9 Ultra: lancio globale il 21 aprile 2026 con zoom ottico 10x, sensore da 50MP e nuove tecnologie imaging. telefonino.net Senza Scampo (Don't Let Him Find You) - AMAZON PRIME VIDEO (2025) La storia ruota attorno a una donna che si ritrova improvvisamente coinvolta in una pericolosa rete di segreti e minacce che mettono a rischio la sua famiglia. "Senza Scampo" ti terrà facebook 1^Tv - Alle 21.20 "You'll Never Find Me: nessuna via d'uscita"di Josiah Allen e Indianna Bell con Brendan Rock, Jordan Cowan | Durante un temporale notturno, una ragazza spaventata bussa alla porta di Patrick: qualcuno l'ha aggredita. La notte si trasforma i x.com