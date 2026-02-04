Milano rapina con coltello | arrestati due minorenni egiziani

Due minorenni egiziani sono finiti in manette a Milano. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno fermato il 14enne e il 15enne dopo una rapina con coltello. I giovani sono stati trovati in possesso di quanto avevano sottratto e ora devono rispondere di rapina aggravata. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

I militari sono intervenuti in piazza Frattini, nel mezzanino della M4, dove i giovani avevano accerchiato e rapinato della sigaretta elettronica il 16enne, con la minaccia di un coltello. Il gruppo è stato fermato sulle scale, verso la metropolitana, mentre tentava di fuggire. Con loro i quattro avevano la sigaretta elettronica, che è stata restituita alla vittima, e il coltello a serramanico della lunghezza di 24cm, di cui 10cm di lama. I due arrestati sono stati portati nel carcere minorile Beccaria. I due minori denunciati sono stati affidati rispettivamente a un genitore e allo zio. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, rapina con coltello: arrestati due minorenni egiziani Approfondimenti su Milano Rapina Milano, rapina a minorenne con calci e pugni: arrestati due egiziani Napoli, tre minorenni arrestati per tentata rapina: aggredirono un 17enne con un coltello A Napoli, tre minorenni sono stati arrestati per aver tentato di rapinare un 17enne, aggredendolo con un coltello. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Rapina Argomenti discussi: Rapina con un coltello alla fermata della metro uno sconosciuto e lo lascia scalzo; Torino: la Polizia di Stato arresta l’autore di una rapina con accoltellamento nel quartiere Barriera Milano; Rapina con un coltello alla fermata della metro uno sconosciuto e lo lascia scalzo; Violenta rapina in strada con accoltellamento a Torino Barriera di Milano: identificato l'autore dopo due mesi di indagini. Minori rapinano un 16enne con un coltello a Milano, 2 finiscono in carcereÈ successo nella serata di ieri quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato due minorenni egiziani, un 14enne e un 15enne, per rapina e denunciato altri due minori ... ansa.it Ragazzino rapinato in metro a Milano: gli puntano addosso un coltello per la sigarettaDue ragazzi egiziani di 14 e 15 anni sono stati arrestati nel mezzanino della fermata Frattini della M4 (la Blu) nella serata di lunedì 2 febbraio. Entrambi devono rispondere di rapina in concorso, ... milanotoday.it Milano - Si è costituito nelle scorse ore Rayan Massa, il 18enne figlio e presunto complice di Adamo Massa, 37enne sinti ucciso durante la tentata rapina a Lonate Pozzolo dal proprietario di casa, Jonathan Rivolta. Massa si è costituito dopo il decreto di fermo - facebook.com facebook Due ragazzi di 14 e 15 anni fermati dai carabinieri dopo aver minacciato un 16enne con un coltello per impossessarsi della sua sigaretta elettronica #Milano #3febbraio2026 x.com

