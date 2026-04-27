Milano schianto violento con il monopattino | uomo in codice rosso

Domenica sera a Milano, un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto in un incidente in via Primaticcio mentre stava usando un monopattino elettrico. L'uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di rito e le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Uomo di 48 anni ferito in via Primaticcio a Milano con monopattino elettrico domenica sera.. Il conducente è in codice rosso al Niguarda dopo l'impatto senza altri veicoli coinvolti.. Un uomo di 48 anni è stato trasportato d’urgenza al Niguarda con ferite multiple dopo un violento impatto con il suo monopattino elettrico in via Primaticcio, avvenuto nella serata di domenica 26 aprile. Il brutto incidente si è verificato poco dopo le ore 20:00 di ieri. La segnalazione è precipitata nelle orecchie dei soccorritori, attivando immediatamente l’Agenzia regionale emergenza urgenza che ha inviato sul posto sia un’ambulanza che un’auto medica per prestare le prime cure al quarantottenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, schianto violento con il monopattino: uomo in codice rosso Notizie correlate Incidente con il monopattino: uomo trasportato in codice rosso all'ospedaleUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Atzori, a Nocera Inferiore, nei pressi della rotatoria situata all’ingresso... Torino, violento schianto notturno: 30enne in codice rosso? Cosa sapere Un 30enne è in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco dopo lo schianto a Torino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giovane finisce con l'auto fuori strada nel Milanese: interviene anche l'elisoccorso dopo l'incidente; Schianto tra camion in A1, autostrada bloccata e soccorsi sul posto; Statale 36, incidente sul ponte Manzoni con 5 persone coinvolte; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni. Incidente a Milano, schianto in monopattino: grave un uomoL'uomo è stato soccorso in codice rosso dopo un violento impatto al suolo in via Primaticcio: la polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente ... milanotoday.it Schianto a Milano, video della dashcam del taxiLa dashcam del taxi coinvolto ha ripreso il violento scontro con una moto a Milano, in cui sono morti due giovani di 20 e 23 anni. L’incidente è avvenuto nella notte a un incrocio nella zona est della ... tg24.sky.it Accuse incrociate sul caso Milano. Il figlio di Segre: basta tessera Anpi. . Leggi l'articolo #Milano - facebook.com facebook L'artista e designer londinese Yinka Ilori alla Milano Design Week con l'installazione creata per la maison di champagne. Immersiva, colore del sole. Una celebrazione della gioia di vivere x.com