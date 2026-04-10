Incidente con il monopattino | uomo trasportato in codice rosso all' ospedale

Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Atzori a Nocera Inferiore, nelle vicinanze di una rotatoria all’ingresso dell’autostrada. L’incidente si è verificato vicino a un punto di passaggio pedonale e coinvolge un monopattino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Atzori, a Nocera Inferiore, nei pressi della rotatoria situata all’ingresso dell’autostrada.I soccorsiSecondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul luogo, un uomo di circa 50 anni avrebbe perso il controllo del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Grave incidente in moto: giovane originario di Coreno Ausonio trasportato in ospedale in codice rossoIl ragazzo, residente a Montecarlo, è rimasto coinvolto in un drammatico sinistro. Incidente con il monopattino a Basiano: 31enne trasportato in ospedale in condizioni gravissimeGrave incidente nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026 a Basiano, comune di circa tremila abitanti in provincia di Milano. Antenna 2 Tg 03 03 2026 Temi più discussi: Undicenne grave dopo incidente in monopattino a Parabiago nel Milanese; Incidente nel Milanese, si schianta col monopattino: gravissima; Grave una ragazzina di 11 anni dopo un incidente in monopattino; Paura in centro a Lesina, scontro monopattino-auto: 14enne d'urgenza in ospedale. Milano, undicenne grave dopo incidente in monopattino elettrico a ParabiagoLa ragazzina è rimasta ferita dopo essersi scontrata contro un'auto. Soccorsa dal 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Illeso il ... tg24.sky.it Incidente a Parabiago: grave una minorenne di 11 anni in monopattinoGrave l’incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, a Parabiago. Ad esser soccorsa una 11enne in monopattino che è stata urtata da un’auto in via Righi. Immediati i soccorsi del ... legnanonews.com In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per incidente al km 403 tra Valdichiana e Chiusi #viabiliTOS x.com Trasferimento d’urgenza nella notte per il bambino rimasto ferito nell’incidente avvenuto a Ururi, dove il piccolo, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un trattore nei pressi del cimitero del paese - facebook.com facebook