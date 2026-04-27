Milano Sala avverte | Futuro sindaco avrà un problema enorme di bilancio ATM ha un costo non coperto dai biglietti - VIDEO

Il sindaco di Milano ha evidenziato come il prossimo sindaco affronterà una sfida significativa legata al bilancio del trasporto pubblico cittadino. In particolare, ha sottolineato che le spese di ATM superano le entrate generate dai biglietti, creando un deficit che dovrà essere gestito. La questione della sostenibilità economica del sistema di trasporto resta centrale nel dibattito sulla gestione futura del servizio.

Il nodo resta quello della sostenibilità economica del sistema di trasporto gestito da Atm, alle prese con costi elevati e ricavi insufficienti a garantire l’equilibrio finanziario e un servizio molte volte scadente “Chi mi succederà avrà un problema enorme di bilancio, ATM ha un costo non co.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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