Sala avverte | Chi verrà dopo di me avrà un problema enorme di bilancio spoiler | c’entra Atm
Il sindaco ha dichiarato che il successore alla guida amministrativa potrebbe affrontare un grande problema di bilancio. Nel frattempo, ha respinto ogni polemica riguardo alla possibilità che il direttore generale del Comune di Milano entri nel consiglio di amministrazione dell’azienda di trasporto pubblico. La questione riguarda quindi futuri equilibri finanziari e decisioni di governance legate a questa partecipazione.
“Respingo al mittente ogni polemica” sul possibile ingresso nel cda di Atm del direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della deposizione delle corone a Palazzo Marino per la festa della Liberazione.“I biglietti non bastano a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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