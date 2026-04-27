Milano riscopre l’insalata russa | tra chef stellati e tradizioni

A Milano, l’insalata russa sta vivendo una nuova stagione, grazie alla proposta di chef stellati e ristoranti noti come Peck e Cracco. Le varianti più recenti includono versioni cotte al forno e con tocchi caramellati, offrendo interpretazioni diverse di un piatto tradizionale. Questa riscoperta si manifesta attraverso menu che cercano di innovare senza perdere i tratti distintivi della ricetta classica.

? Cosa sapere Chef stellati e ristoranti milanesi come Peck e Cracco rilanciano l'insalata russa.. La nuova tendenza gastronomica spazia dalle versioni al forno alle varianti caramellate.. A Milano l’insalata russa sta vivendo una rinascita gastronomica tra le cucine di chef stellati, rosticcerie tradizionali e nuovi locali di quartiere, riscoprendo preparazioni che spaziano dal forno alla versione caramellata. Il mistero che avvolge le origini di questa ricetta continua a dividere gli esperti: alcuni indicano la geniale intuizione dello chef belga Lucien Olivier a Mosca, mentre altri ne tracciano la nascita tra Francia, Italia o Polonia. Se la storia parla di un piatto che si è impoverito con l’avvento del comunismo perdendo ingredienti nobili come il tartufo e il caviale, la realtà odierna mostra un fermento opposto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano riscopre l’insalata russa: tra chef stellati e tradizioni Notizie correlate Milano Cortina, Casa Airbnb apre le sue porte ad atleti olimpici (e chef stellati)Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) In... Leggi anche: Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione: Job Day con chef stellati