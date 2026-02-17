Milano Cortina Casa Airbnb apre le sue porte ad atleti olimpici e chef stellati

Airbnb ha aperto le sue case a atleti olimpici e chef stellati durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La piattaforma organizza 26 nuove esperienze, tutte collegate ai giochi, con la partecipazione di campioni olimpici e paralimpici provenienti da sette paesi e quindici discipline diverse. Questi atleti hanno vinto complessivamente 67 medaglie internazionali, portando un tocco di competizione e talento alle iniziative. Airbnb ha scelto di coinvolgere anche chef di alto livello, offrendo ai partecipanti momenti di cucina e cultura. La novità mira a portare gli sport e la cucina direttamente nelle case degli appassionati

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) In particolare, fino al 22 febbraio in via Senato è possibile scoprire gratuitamente Casa Airbnb, uno spazio che unisce il calore dell’ospitalità italiana alla magia dello sport. Qui milanesi e turisti di tutto il mondo potranno immergersi in un palinsesto ricco di attività: dalle esperienze e servizi con atleti olimpici e paralimpici e host locali alle proiezioni in diretta delle competizioni sui maxischermi. Senza dimenticare accompagnate da bevande calde al mattino e drink in perfetto stile après-ski la sera.🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano-Cortina 2026, Airbnb rafforza il supporto agli atleti Airbnb conferma il proprio impegno come partner ufficiale di Milano-Cortina 2026, sostenendo gli atleti in ogni fase del percorso olimpico e paralimpico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Apre Casa Airbnb, dove l’ospitalità incontra la magia dei Giochi Olimpici; Benvenuti a Casa Airbnb. Il racconto del party di apertura con Elle Italia; Sbagliate le stime di Airbnb: delusione Olimpiadi per gli host a Milano; Casa Airbnb per Milano-Cortina 2026. Apre Casa Airbnb, dove l’ospitalità incontra la magia dei Giochi OlimpiciDalla mattina alla sera, tra attività sportive e drink après-ski. Il nuovo spazio Airbnb per vivere Milano Cortina 2026 a 360 gradi ... living.corriere.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: apre Casa AirbnbLa casa sarà aperta da mattina a sera e i diversi ambienti si animeranno in base agli eventi della giornata. La Main Lounge è l’ambiente principale, organizzato in diverse zone: uno spazio relax con ... siviaggia.it La Stampa. . La Nazionale americana di hockey sta volando ai Giochi di Milano-Cortina, sia con la squadra femminile, che giovedì 19 febbraio si giocherà l’oro contro il Canada, sia con quella maschile. Ed è proprio su quest’ultima che da giorni si sono accesi facebook Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina2026 x.com