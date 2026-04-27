Milano resiste | vola Saipem ma frenano i titoli industriali

Il mercato azionario di Milano ha chiuso con un leggero aumento il 27 aprile, con l’indice Ftse Mib a 47.755 punti. Tra le quotate, Saipem ha registrato un incremento del 3,1%, mentre i titoli di Avio e STM hanno subito cali significativi. La seduta ha visto quindi variazioni tra i principali titoli industriali, con alcuni che hanno mostrato segnali di resistenza e altri in calo.

? Cosa sapere Il Ftse Mib chiude a 47.755 punti il 27 aprile con un lieve rialzo.. Saipem avanza del 3,1% mentre i titoli Avio e STM registrano cali significativi.. Il Ftse Mib chiude la sessione di lunedì 27 aprile con un lieve incremento dello 0,2% a quota 47.755 punti, dopo che l’ultima ora di scambi ha frenato il rally iniziale registrato a Milano. La dinamica del mercato ha una divergenza tra i titoli bancari e quelli industriali. Mentre Saipem ha trainato l’indice con un avanzamento del 3,1%, grazie alle valutazioni positive degli analisti sulla solidità dei suoi ordini nel breve e lungo periodo, altri settori hanno mostrato segni di stanchezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano resiste: vola Saipem, ma frenano i titoli industriali Notizie correlate Milano resiste: vola Cucinelli, ma frenano Leonardo e la difesaLa Borsa di Milano mostra un segnale di resilienza in questa mattinata di venerdì 10 aprile 2026, registrando un incremento dello 0,1% che segue il... Milano sfiora l’impresa a Istanbul, ma il VakifBank resiste e vola alla Final FourLa Numia Vero Volley Milano esce dalla Champions League femminile dopo una serata di grande battaglia sul campo del VakifBank Istanbul. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Borsa: Europa in apnea tra sollievo tregua e tensioni Hormuz, vola Saipem (+7%); Borse Ue pagano i timori sull'Iran e non sfruttano il rally a Wall Street. Milano -0,2%, petrolio a 100. Frenano i listini europei su incertezza in Medio Oriente, a Milano vola Saipem(Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'S&P-500 registra un rialzo dello 0,77%. Trump ha ... finanza.repubblica.it Borsa: Europa in apnea tra sollievo tregua e tensioni Hormuz, vola Saipem (+7%)Torna a correre il petrolio con Wti sopra 90$, su anche gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - Torna il nervosismo sulle Borse ... ilsole24ore.com Borsa: l'Europa resiste, listini Usa contrastati, Milano +0,35%. Fiducia su accordo tra Usa e Iran. Attesa per le banche centrali #ANSA x.com FINALE CON POLEMICHE L'Olimpia Milano domina nel primo tempo arrivando a +22, poi resiste alla rimonta di Venezia con un super Ricci e il quarto quarto di Armoni Brooks. Un tecnico a Jordan Parks su una rimessa a 5 secondi dalla fine fa infuriare il T - facebook.com facebook