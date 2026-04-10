Milano resiste | vola Cucinelli ma frenano Leonardo e la difesa

La Borsa di Milano apre la giornata con un lieve aumento dello 0,1%, in linea con l'andamento positivo dei mercati asiatici e degli altri principali indici europei. Tra i titoli che guidano questa crescita, spicca il rialzo di un'azienda di moda, mentre altri, tra cui un grande gruppo dell'industria aerospaziale e un'azienda di difesa, segnano ribassi significativi. La seduta si mantiene dunque abbastanza stabile, nonostante le oscillazioni di alcuni titoli importanti.

La Borsa di Milano mostra un segnale di resilienza in questa mattinata di venerdì 10 aprile 2026, registrando un incremento dello 0,1% che segue il trend positivo dei mercati asiatici e degli altri listini europei. Mentre il mercato si muove con cautela, il titolo Cucinelli spicca per una crescita del 4,5%, trainato dalle ultime comunicazioni relative all’andamento del trimestre e alle previsioni per l’anno in corso. In questo scenario di moderata ascesa, Prysmian registra un balzo del 2,4% dopo il ricalcolo del target price effettuato da UBS, mentre il rendimento del decennale italiano si posiziona al 3,79% con uno spread rispetto ai Bund di 77 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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