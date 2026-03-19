Milano sfiora l’impresa a Istanbul ma il VakifBank resiste e vola alla Final Four

La squadra femminile di Milano ha disputato una partita intensa contro il VakifBank Istanbul nella Champions League, ma alla fine non è riuscita a qualificarsi per la Final Four. La gara si è conclusa con il team turco che ha mantenuto la resistenza, impedendo alla formazione italiana di ottenere la vittoria decisiva. La partita si è giocata sul campo di Istanbul, con entrambe le squadre impegnate in un confronto diretto.

La Numia Vero Volley Milano esce dalla Champions League femminile dopo una serata di grande battaglia sul campo del VakifBank Istanbul. Dopo il ko dell’andata al tie-break, le lombarde erano chiamate a vincere per allungare il confronto almeno al goder set, e per lunghi tratti hanno davvero dato l’impressione di riuscirci. La squadra di Stefano Lavarini ha reagito due volte allo svantaggio, ha trascinato la sfida al quinto set e si è giocata la qualificazione punto su punto, prima di arrendersi nel finale sul 15-12. Così, a festeggiare l’accesso alle Final Four è il VakifBank allenato da un altro italiano, Giovanni Guidetti. Il match è stato intenso e ricco di ribaltamenti. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati LIVE VakifBank Istanbul-Milano 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia lotta ma non basta, le turche volano alle Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15. Leggi anche: LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve l’impresa per il ribaltone Contenuti utili per approfondire Final Four Temi più discussi: Milano a caccia dell’impresa a Istanbul: la sfida contro il VakifBank vale la Final Four di Champions; Il grande hockey torna a Milano? House of Doge e Intercom Dr.Leitner, chi c’è dietro al progetto; Coppa Italia, la Valtur Brindisi sfiora l'impresa a Rimini: finisce 86 - 85 dopo un finale al cardiopalma; Cosa deve fare Milano per qualificarsi alla Final Four della Champions League? Il punteggio per il ritorno con il VakifBank. Milano a Istanbul per la Final Four: serve l'impresa contro il VakifBankPer Milano, la chiave della partita di ritorno sarà la continuità nel sistema muro-difesa e la capacità di mantenere alta l’aggressività per tutta la durata dell’incontro. All’andata, le lombarde ... it.blastingnews.com Milano a caccia dell’impresa a Istanbul: la sfida contro il VakifBank vale la Final Four di ChampionsDopo la battaglia dell’andata all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è chiamata a una vera impresa nella gara di ritorno dei quarti di finale ... oasport.it ULTIM'ORA VOLLEY Champions League, #Milano eliminata #Vakifbank alla Final Four contro #Conegliano #SkySport #Volley x.com SCANDICCI VOLA IN FINAL FOUR DI CEV CHAMPIONS LEAGUE La @savinodelbenevolley Scandicci vince ad Istanbul il decisivo Golden set col Fenerbahce e stacca il pass per la Final Four di @cevolleyball Champions League #iLovevolley #volle - facebook.com facebook