Milano Marcello Dell' Utri a processo per i presunti 42 mln € ricevuti da Berlusconi a giudizio anche moglie Miranda Ratti

A Milano è stato avviato un procedimento giudiziario nei confronti di Marcello Dell'Utri e della moglie Miranda Ratti, accusati di aver ricevuto circa 42 milioni di euro da un ex presidente del consiglio attraverso otto bonifici. La prima udienza è stata fissata per il 9 luglio dalla giudice. Su alcune delle somme contestate è già intervenuta la prescrizione.

La gup Giulia Marozzi ha fissato la prima udienza il prossimo 9 luglio, mentre su una parte delle somme è già scattata la prescrizione Sono stati mandati a processo Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Anna Ratti per i presunti 42 milioni di euro ricevuti da Berlusconi in otto bonifici. La.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, Marcello Dell'Utri a processo per i presunti 42 mln € ricevuti da Berlusconi, a giudizio anche moglie Miranda Ratti Notizie correlate Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda RattiSono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni... Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi in 8 bonificiRinviati a giudizio a Milano Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per le donazioni da 42 milioni di euro ricevute da Silvio Berlusconi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Remigration, Craxi e Dell’Utri: Sì al presidio delle seconde generazioni. Polemica in Forza Italia; Le stragi del 1992 e la richiesta l'archiviazione per Dell'Utri: si oppone il legale di Salvatore Borsellino; Il dito nell’occhio di Forza Italia a Salvini nel giorno della remigrazione: Sì all’integrazione dei migranti; Da autore 1 agli intrecci tra Bologna e Milano. Marcello Dell’Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio BerlusconiLa prima udienza si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione ... milanofinanza.it Marcello Dell’Utri sarà processato con l’accusa di non aver dichiarato 42 milioni di euro ricevuti da Silvio BerlusconiUna giudice per l’udienza preliminare di Milano, Giulia Marozzi, ha rinviato a giudizio l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri per la presunta mancata dichiarazione di una serie di donazioni ... ilpost.it Sono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Ma - facebook.com facebook Sono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Maro x.com