A Milano, Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti sono stati rinviati a giudizio nel procedimento riguardante le donazioni di 42 milioni di euro ricevute da Berlusconi attraverso otto bonifici. L'udienza preliminare si è conclusa con la decisione di portare entrambi in tribunale, mentre le indagini si concentrano sui trasferimenti di denaro e sulle relazioni tra le parti coinvolte. La vicenda riguarda specificamente le transazioni finanziarie tra i soggetti coinvolti.

Rinviati a giudizio a Milano Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per le donazioni da 42 milioni di euro ricevute da Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi in 8 bonifici

DELL'UTRI a processo per i 42 milioni ricevuti da BERLUSCONI

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