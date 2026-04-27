Milano l’occhio tecnologico che svela i segreti della città

Durante la Milano Design Week 2026, è stato presentato il cortometraggio Seeing Further, realizzato con il nuovo smartphone Find X9 Ultra di OPPO. La presentazione ha attirato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori, che hanno potuto scoprire le funzionalità avanzate del dispositivo. La manifestazione ha sottolineato l’attenzione verso l’innovazione tecnologica e il ruolo che i nuovi strumenti digitali giocano nella rappresentazione delle città e delle loro realtà quotidiane.

? Cosa sapere OPPO presenta il corto Seeing Further con Find X9 Ultra alla Milano Design Week 2026.. Il dispositivo da 1.699 euro su Amazon Marketplace esplora i dettagli urbani tramite ottica avanzata.. Durante la Milano Design Week 2026, il nuovo OPPO Find X9 Ultra ha catturato l’attenzione del pubblico attraverso la proiezione del corto Seeing Further all’interno dello spazio Room for Dreams. La collaborazione tra il produttore tecnologico e la testata designboom ha dato vita a un progetto che utilizza la capacità ottica del dispositivo per esplorare le sfumature della metropoli. Il filmato, realizzato interamente con l’impiego dell’OPPO Find X9 Ultra, si concentra sulla ricerca di dettagli minimi e nascosti nel tessuto urbano milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’occhio tecnologico che svela i segreti della città Notizie correlate Sapori di Milano a Rosazzo: Guatteri svela i segreti della cucinaFabiano Guatteri, studioso di gastronomia e scrittore, sarà protagonista di un incontro dedicato alla cultura culinaria milanese venerdì 10 aprile... One Piece 2: Online il nuovo trailer Netflix che svela i segreti della Rotta MaggioreDa Tony Tony Chopper al ritorno di Buggy, ecco tutte le novità e la data d'uscita ufficiale della seconda stagione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FS, l’occhio di una sala digitale per la rete ferroviaria nazionale; L'installazione in via Tortona che non si vede a occhio nudo: ecco cosa nascondono i messaggi in codice; Dai materiali ai marketplace: 5 startup che innovano il design in chiave sostenibile; Al San Camillo la mammografia è intelligente: macchinari integrati con l'intelligenza artificiale. MARKET DRIVER: Santin (Pictet), occhio a tecnologici (Class Cnbc)News finanziarie in tempo reale da MF Market Driver. Segui l’andamento dei mercati, i listini di Borsa e le principali notizie di economia nazionale e globale. milanofinanza.it Bozzetti: con il Ces, Milano diventerà capitale anche dell’hi-techLa città lombarda accoglierà la tappa più importante del tour promozionale del principale evento mondiale per l'innovazione tecnologica che si tiene ogni anno a Las Vegas ... milanofinanza.it DEPERO SPACE TO SPACE, LA CREAZIONE DELLA MEMORIA - Milano Fino al 2 agosto 2026, il Museo Bagatti Valsecchi, in collaborazione con il Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, presenta "Depero Space to Space. La c - facebook.com facebook Controlli straordinari della Polizia di Stato a Milano in occasione del Salone del Mobile, con servizi rafforzati nelle aree di Rho Fiera e lungo le principali direttrici del trasporto pubblico. L’attività, finalizzata al contrasto dei reati predatori e alla tutela dei visitatori x.com