One Piece 2 | Online il nuovo trailer Netflix che svela i segreti della Rotta Maggiore

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di One Piece 2, la seconda stagione del live-action ispirato al famoso manga. In attesa del debutto, che avverrà tra un mese, i fan possono già scoprire alcune anticipazioni sui nuovi episodi. La produzione promette di svelare i segreti della Rotta Maggiore e di portare sullo schermo ancora più avventure dei pirati di Cappello di Paglia.

Il countdown è ufficialmente iniziato: manca solo un mese al debutto della seconda stagione di One Piece, il live-action di successo targato Netflix. Per l’occasione, il colosso dello streaming ha rilasciato un nuovo spettacolare trailer della stagione che quest’anno prende il sottotitolo ufficiale di “Nella Rotta Maggiore”. Il video offre uno sguardo inedito sulle prossime peripezie della ciurma di Rufy, regalando ai fan qualche prezioso secondo in più dell’attesissimo Tony Tony Chopper, il medico di bordo della ciurma. Cosa aspettarsi dalla Stagione 2: Dinosauri e nuovi nemici. La nuova stagione si svilupperà in otto episodi carichi di avventura. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Il nuovo teaser di One Piece: Verso la Rotta Maggiore anticipa l'arrivo della seconda stagione sulla piattaforma Netflix.

Netflix conferma il ritorno di ONE PIEPECE: La Rotta Maggiore, il nuovo capitolo della serie.

