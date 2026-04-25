Gli insulti saponette mancate il blocco i dubbi sull’ordine pubblico lo scontro con Anpi | il 25 Aprile difficile della Brigata ebraica

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile si è svolto in modo complesso, con momenti di tensione tra i partecipanti al corteo. Durante la manifestazione, sono stati rivolti insulti, definiti come “saponette mancate”, e sono stati segnalati episodi di blocchi e dubbi riguardo alla gestione dell’ordine pubblico. Inoltre, si sono verificati scontri con rappresentanti dell’Associazione partigiani, mentre alcuni manifestanti hanno mostrato bandiere israeliane e immagini di Netanyahu, suscitando reazioni di sorpresa tra i presenti.

Milano, 25 aprile 2026 – Insulti e – riferiti – attacchi antisemiti da una parte, sopracciglia alzate per la presenza in corteo di bandiere dello stato d’Israele e qualche immagine di Netanyahu. È scontro al termine della manifestazione nazionale del 25 Aprile fra Brigata ebraica e Anpi. Mentre voci di esponenti politici parlano di una gestione dell’ordine pubblico da parte della Questura da ritenersi quanto meno rivedibile. https:www.ilgiorno.itvideocorteo-a-milano-ancora-contestazioni-alla-brigata-ebraica-roj0mip1 Gli insulti. “Siete saponette mancate”, “ viva Hitler ”, “fuori i sionisti dal corteo”: sono questi alcuni degli slogan che sarebbero risuonati oggi da spezzoni minoritari ma particolarmente agguerriti all’interno del corteo per la Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Gli insulti (“saponette mancate”), il blocco, i dubbi sull’ordine pubblico, lo scontro con Anpi: il 25 Aprile difficile della Brigata ebraica

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