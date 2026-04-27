A Milano, tra le note di un diario scritto tra il 1943 e il 1946, si racconta la vita di una giovane studentessa durante gli anni della guerra. La donna, sfollata nella villa di famiglia a Gavirate, ha lasciato tracce di quegli anni nei diari consegnati postumi da sua figlia. In parallelo, vengono condivisi ricordi dei familiari di un artista, che ricordano il periodo trascorso nella stessa zona durante il conflitto.

Milano – Prima di morire, mia madre Elena Baj mi ha consegnato i suoi diari. Il primo risaliva agli anni tra il 1943 e il 1946: lei era una giovane studentessa de l liceo Beccaria di Milano, sfollata durante la guerra nella casa di famiglia a Gavirate (Varese). In quelle pagine si parla molto di Alik Cavaliere. La famiglia Cavaliere era stata nascosta da mio nonno Angelo e da suo fratello Fabio Baj proprio in quella casa. Fania Kaufmann, la mamma di Alik, era ebrea: la sua storia è raccontata nel bel libro di Fania Cavaliere, “Il Novecento di Fanny Kaufmann”, che narra la fuga da Odessa fino alla Turchia e l’arrivo in Italia per studiare arte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, culla di arte e creatività. I diari di Alik Cavaliere e i ricordi dei familiari di Enrico Baj del periodo da sfollati nella villa di Gavirate

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