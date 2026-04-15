Lombardia premia il cavaliere di ferro | l’arte di Schignano

Il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di premiare a Milano, il 14 aprile 2026, l’opera di un artista di Schignano. La cerimonia ha riconosciuto l’importanza di un’arte tradizionale che si tramanda da generazioni. La premiazione si è svolta in una giornata dedicata alla valorizzazione di mestieri antichi e rispettati nella regione. La figura di Giovanni Peduzzi rappresenta un esempio di questa tradizione ancora viva.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha voluto celebrare a Milano, nella giornata di ieri 14 aprile 2026, l’eccellenza di un sapere antico che resiste al tempo attraverso la figura di Giovanni Peduzzi. Il maestro fabbro, noto in tutta la Valle d’Intelvi con l’appellativo di cavaliere di ferro, è stato ufficialmente premiato per il suo contributo fondamentale alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del territorio comasco. La cerimonia milanese ha la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e la consigliera Anna Dotti, che hanno consegnato all’artigiano la medaglia di bronzo ufficiale della Provincia di Como.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia premia il “cavaliere di ferro”: l’arte di Schignano Il maestro fabbro di Schignano, detto "cavalier di ferro", premiato a Milano dal consiglio regionaleSi è svolta ieri, 14 aprile 2026, a Milano la cerimonia con cui il Consiglio regionale della Lombardia ha premiato Giovanni Peduzzi, maestro fabbro... La Regione Lombardia che premia il simulatore Bastoni, è lo specchio dell’ItaliaLa Regione Lombardia che premia il simulatore Bastoni, è lo specchio dell’Italia Il meraviglioso mondo Inter.