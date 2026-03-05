Maxi rogo nella rsa Casa per coniugi a Milano nel 2023 | risarciti i familiari di tre dei sei anziani morti

Nel 2023, a Milano, si è verificato un grande incendio nella rsa “Casa per coniugi”, che ha causato la morte di sei anziani. Durante l’udienza preliminare di oggi, è stato confermato che i familiari di tre di queste vittime hanno ricevuto un risarcimento. L’incidente ha coinvolto cinque ospiti in totale, con i loro parenti che hanno chiesto un indennizzo.

I familiari di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia, anziani ospiti della rsa 'Casa dei coniugi' morti nel maxi rogo di luglio 2023, sono stati risarciti come emerge dall'udienza preliminare tenutasi oggi.