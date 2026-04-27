A Milano, domenica scorsa, un corteo organizzato dalla Brigata Ebraica si è trovato bloccato in Corso Venezia da un gruppo di persone con posizioni pro Palestina. Durante il tentativo di marcia, sono stati rivolti insulti antisemiti verso i manifestanti, creando momenti di tensione e interrompendo temporaneamente il percorso previsto. La situazione ha attirato l’attenzione di testimoni e autorità presenti sul posto.

? Cosa sapere Manifestanti della Brigata Ebraica bloccati a Milano da un gruppo Pro Pal domenica scorsa.. Il corteo verso il Duomo resta fermo per due ore dopo insulti antisemiti.. Lunedì 27 aprile 2026, il ricordo della liberazione si è trasformato in un violento scontro verbale a Milano, quando circa cento manifestanti della Brigata Ebraica sono stati fisicamente bloccati in corso Venezia da un gruppo di circa cento persone che hanno urlato insulti antisemiti e frasi riferite al completamento del lavoro di Hitler. L’episodio si è consumato domenica scorsa durante la celebrazione della ricorrenza del 25 aprile. Davide Romano, direttore del museo della Brigata Ebraica, guidava il corteo con l’obiettivo di onorare non solo la festa nazionale dei partigiani, ma anche i soldati liberatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, caos in corso Venezia: insulti antisemiti bloccano la marcia

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