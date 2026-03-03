A Milano, dieci persone hanno aggredito due individui indossando la kippah, utilizzando insulti antisemiti come “Ebrei di m.” e altre frasi offensive. L'aggressione si è svolta con violenza e minacce, con il gruppo che ha cercato di intimidire le vittime attraverso botte e linguaggio provocatorio. L'episodio si è verificato il 3 marzo 2026 nel centro della città.

Milano, 3 marzo 2026 - In dieci contro due. “Ebrei di m.” e altre frasi irriferibili. La forza del branco per spaventare e intimidire. Poi il raid contro una delle vittime, colpita con un pugno al volto. Frattura al naso. È la sequenza choc dell’aggressione antisemita andata in scena nella tarda serata di domenica in piazzale Siena, in zona Bande Nere a Milano: il ferito, un turista argentino di 19 anni di religione ebraic a, è stato trasportato in codice giallo al San Carlo con una frattura al naso. La ricostruzione dell’episodio ci riporta alle 22.40, quando il ragazzo e un amico connazionale, in vacanza a Milano, vengono accerchiati all’esterno del punto vendita Carrefour aperto 24 ore su 24: entrambi indossano la kippah, il tradizionale copricapo che i più osservanti usano non solo nei luoghi di culto ma anche nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Li vedono con la kippah: botte in dieci contro due. Violenza e insulti antisemiti a Milano

