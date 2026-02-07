Sabotaggio ferroviario | incendi e danni ai cavi bloccano treni Bologna-Venezia e Bologna-Ancona Indagini in corso

Questa mattina, i treni sulla linea Bologna-Venezia e Bologna-Ancona sono stati bloccati da incendi e danni ai cavi. Le autorità stanno indagando su un possibile sabotaggio che ha provocato disagi e ritardi su entrambe le tratte. Le forze dell’ordine hanno già avviato le verifiche per capire chi ci sia dietro a questi atti e cosa li abbia spinti. La circolazione ferroviaria resta sospesa fino a nuove disposizioni.

Un’ondata di disagi e ritardi, potenzialmente causati da un atto di sabotaggio, ha paralizzato il traffico ferroviario nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, colpendo duramente le tratte Bologna-Venezia e Bologna-Ancona. L’incubo sui binari ha preso forma con l’incendio doloso di una cabina elettrica a Pesaro e il danneggiamento di cavi essenziali sulla linea Bologna-Venezia, all’altezza di Castel Maggiore, lasciando pendolari e viaggiatori a terra e sollevando interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture critiche del paese. La situazione, seppur gradualmente in via di risoluzione, ha generato ritardi superiori ai 90 minuti, arrivando in alcuni casi a superare le due ore, con numerose cancellazioni e modifiche ai percorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La stazione di Bologna ha vissuto un ritardo imprevisto questa mattina.

Un sabotaggio sui binari dell'alta velocità a Bologna ha causato danni ai cavi, provocando ritardi fino a 100 minuti sui treni.

