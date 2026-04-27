Milano banlieue 14enne egiziano accoltellato alla schiena e alla testa a Quarto Oggiaro | ricoverato in gravi condizioni - VIDEO

Un ragazzo di 14 anni di origine egiziana è stato ferito con un coltello alla schiena e alla testa in un quartiere di Milano. L'aggressione è avvenuta a Quarto Oggiaro e il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le prime testimonianze indicano che il ragazzo sarebbe stato circondato da alcuni coetanei al momento dell'attacco. La polizia sta indagando sull'episodio.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei o poco più grandi e colpito ripetutamente alla schiena, alla testa e in altre parti del corpo Un nuovo episodio a Milano, nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove un ragazzino egiziano di 14 anni è stat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 14enne egiziano accoltellato alla schiena e alla testa a Quarto Oggiaro: ricoverato in gravi condizioni - VIDEO Notizie correlate Milano, 14enne accoltellato a Quarto Oggiaro: è graveIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di... Milano banlieue, 18enne accoltellato e rapinato da tre nordafricani a Cinisello Balsamo, i fendenti alla schiena e all'addomeImmediato l’intervento dei soccorsi, con un’ambulanza del 118 inviata in codice rosso da Areu. Aggiornamenti e dibattiti Milano, 14enne ferito in strada a Quarto Oggiaro (forse) a colpi di bottiglia: in gravi condizioni all'ospedale NiguardaL'allarme è scattato in via Amoretti nella serata di domenica. L’ambulanza però sarebbe stata chiamata per un incidente: un giovane caduto dal monopattino lì vicino. Poi la scoperta del corpo a terra ... milano.corriere.it Milano: 14enne trovato in strada con ferite provocate da cocci di bottiglia, indagini a Quarto OggiaroUn ragazzino di 14 anni è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d’arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. È accadut ... gazzettadiparma.it