Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante la sera di domenica in via Carlo Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.20, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto o sull'identità dell'aggressore. La vittima è stata trasportata in ospedale con condizioni considerate gravi.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica, intorno alle 21.20 in via Carlo Amoretti, a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118 e i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo. Il minorenne è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Niguarda dove è tuttora ricoverato. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ad aggredirlo un gruppo di persone. Sul posto, alla stazione Fs di Quarto Oggiaro, sono intervenuti i carabinieri della Stazione Milano Musocco. Poco prima era stato aggredito il 14enne italiano, di origine egiziana da un gruppo di persone al momento non identificate.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, accoltellato in strada: grave un 14enne

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#Milano ricoverato in gravi condizioni al Niguarda un ragazzino di 14 anni, trovato ferito da colpi di arma da taglio, ieri sera, in zona Quarto Oggiaro. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto Foto archivio Ansa x.com