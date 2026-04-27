Milano accoltellato in strada | grave un 14enne

Da lapresse.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante la sera di domenica in via Carlo Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.20, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto o sull'identità dell'aggressore. La vittima è stata trasportata in ospedale con condizioni considerate gravi.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di domenica, intorno alle 21.20 in via Carlo Amoretti, a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118 e i carabinieri. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo. Il minorenne è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Niguarda dove è tuttora ricoverato. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ad aggredirlo un gruppo di persone. Sul posto, alla stazione Fs di Quarto Oggiaro, sono intervenuti i carabinieri della Stazione Milano Musocco. Poco prima era stato aggredito il 14enne italiano, di origine egiziana da un gruppo di persone al momento non identificate.🔗 Leggi su Lapresse.it

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