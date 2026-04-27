Milano 14enne accoltellato per strada | è in gravi condizioni

A Milano, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in strada ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi. L'episodio si è verificato in un’area pubblica e la polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti eventuali motivi o altre informazioni sull’aggressione.

Articolo in aggiornamento Ancora un episodio di violenza a Milano. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in strada ed è ora ricoverato in condizioni gravi. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 21.20, in via Carlo Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro. 14enne ferito da colpi d'arma da taglio a Milano: cosa è successo. Secondo le prime informazioni riportate da Milano Today, il giovane sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio in diverse parti del corpo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove il 14enne si trova ricoverato in gravi condizioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

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