Milano 14enne aggredito e accoltellato nella notte | è grave

Nella notte a Milano, un ragazzino di 14 anni è stato vittima di un'aggressione alla stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro. È stato colpito con un'arma da taglio e attualmente si trova in condizioni gravi. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona e tra i residenti, preoccupati per la sicurezza del quartiere.

(Adnkronos) – Aggressione nella notte a Milano: un ragazzo di 14 anni, di origine egiziana, è stato accoltellato alla stazione Fs di Quarto Oggiaro. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di persone non ancora identificate e colpito alla schiena e al capo, probabilmente con frammenti di bottiglia. L’aggressione gli ha provocato diverse ferite lacero-contuse. Dopo l’attacco, gli aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Milano Musocco, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e il movente. Il 14enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è il 13enne che ha accoltellato la prof a scuolaLa vendetta, il video su Telegram

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#Milano ricoverato in gravi condizioni al Niguarda un ragazzino di 14 anni, trovato ferito da colpi di arma da taglio, ieri sera, in zona Quarto Oggiaro. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto Foto archivio Ansa x.com