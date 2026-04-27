Milano 14enne aggredito e accoltellato nella notte | è grave

Da periodicodaily.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Milano, un ragazzino di 14 anni è stato vittima di un'aggressione alla stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro. È stato colpito con un'arma da taglio e attualmente si trova in condizioni gravi. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona e tra i residenti, preoccupati per la sicurezza del quartiere.

(Adnkronos) – Aggressione nella notte a Milano: un ragazzo di 14 anni, di origine egiziana, è stato accoltellato alla stazione Fs di Quarto Oggiaro. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di persone non ancora identificate e colpito alla schiena e al capo, probabilmente con frammenti di bottiglia. L’aggressione gli ha provocato diverse ferite lacero-contuse. Dopo l’attacco, gli aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Milano Musocco, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e il movente. Il 14enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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