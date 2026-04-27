Milano 14enne accoltellato in strada | è grave

A Milano, nella zona di Quarto Oggiaro, un ragazzo di 14 anni originario dell’Egitto è stato ferito da un colpo di arma bianca in strada. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e individuare eventuali responsabili.

Serata di sangue a Milano, in zona Quarto Oggiaro, dove un ragazzino di 14 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione culminata in un accoltellamento. È successo intorno alle 21.20 di domenica 26 aprile, in via Carlo Amoretti. Sul luogo presenti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo ed è stato trovato nei pressi della stazione dei treni di Quarto Oggiaro. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i mezzi di soccorso del 118. Le condizioni del 14enne, di origini egiziane, sono apparse subito critiche ai sanitari, tanto da disporre il trasporto d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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#Milano ricoverato in gravi condizioni al Niguarda un ragazzino di 14 anni, trovato ferito da colpi di arma da taglio, ieri sera, in zona Quarto Oggiaro. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto Foto archivio Ansa x.com