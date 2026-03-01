Accoltellato zona stazione a Lecco | giovane in gravi condizioni

Nella serata di sabato 28 febbraio, un giovane è stato accoltellato in piazza della stazione a Lecco, nei pressi del municipio. La vittima è stata ferita gravemente con un'arma bianca, probabilmente un cacciavite o una lama. Le condizioni del ragazzo sono giudicate molto serie e le circostanze dell'aggressione rimangono ancora poco chiare. La polizia sta indagando sull'episodio.

Ferito in modo molto grave con un'arma bianca, forse a colpi di cacciavite o con una lama. Sono ancora frammentarie le informazioni sul grave episodio di cronaca avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 28 febbraio, in piazza della stazione a Lecco, nei pressi del municipio e a pochi passi dal.