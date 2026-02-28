Genova 14enne accoltellato su un bus | è grave

Un ragazzo di 14 anni marocchino è stato ferito con un coltello e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova. L’incidente è avvenuto a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia sta indagando sulla vicenda.