Genova 14enne accoltellato su un bus | è grave
Un ragazzo di 14 anni marocchino è stato ferito con un coltello e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova. L’incidente è avvenuto a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia sta indagando sulla vicenda.
(Adnkronos) – Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato accoltellato a torace e addome riportando profonde ferite. Sul posto il 118, la Croce Bianca di Bolzaneto e la polizia di Stato che avrebbe fermato un coetaneo di nazionalità albanese. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
