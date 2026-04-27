Dopo la partita tra Milan e Juventus, il difensore rossonero ha dichiarato che la squadra avversaria è composta da una buona formazione. Ha aggiunto che ora il suo obiettivo è vincere tutte le prossime partite e qualificarsi per la Champions League. Le sue parole sono state rilasciate al termine dell’incontro, durante un’intervista a ‘SportMediaset’.

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle difese che hanno prevalso sugli attacchi: "Quello sapevamo prima della partita è che sarebbe stata una sfida difficile. Loro sono una buona squadra, con buoni giocatori. Quindi dal punto di vista del nostro percorso è stato un buon punto. Adesso dobbiamo pensare di recuperare e pensare di fare bene a Sassuolo perché sarà un'altra partita difficile. Però è stata un buon punto. Mancano 4 partite quindi siamo più vicini al nostro obiettivo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Juventus buona squadra. Ora vogliamo vincerle tutte e andare in Champions”

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