Fiorentina Vanoli | Buona risposta della squadra Vogliamo andare in fondo alla Conference

"Non era facile far cambiare strada a questa squadra. Prima del bel gioco bisogna costruire uno spirito. Abbiamo fatto un passettino indietro nel gioco, ma abbiamo ottenuto quello spirito per lottare in campionato e in coppa e adesso lo dobbiamo mantenere. Stasera abbiamo interpretato la gara sudando e soffrendo, come a Como. Questa sofferenza è quella che ci porterà avanti in campionato e in Conference, competizione nella quale vogliamo andare sino in fondo" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina, Vanoli nel post gara: «La Conference è una competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti»Dopo la vittoria per 3-0 contro la Jagiellonia, Vanoli ha commentato il match in mixed zone.

Fiorentina: testa alla Dinamo Kiev in Conference e occhi sul mercato! Vanoli senza Gosens, Goretti spinge per Becao e Brescianini per rafforzare la rosaLa Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, con attenzione anche al mercato per rafforzare la rosa.

PRE GENOA-FIORENTINA, L’APPROCCIO DI VANOLI E LO SCHEMA DA UTILIZZARE(difesa a 3 o difesa a 4)

