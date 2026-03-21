Il difensore olandese ha commentato la vittoria della sua squadra contro il Cagliari, sottolineando che hanno messo pressione alle milanesi e che intendono vincere tutte le partite. La sua dichiarazione è stata rilasciata a BBCAlba, dopo il match che ha visto gli azzurri ottenere un risultato importante. Beukema ha parlato della prestazione della squadra e delle strategie adottate durante l'incontro.

Sam Beukema, difensore azzurro, ha commentato a BBCAlba la vittoria sul Cagliari che porta gli azzurri a meno sei dalla capolista Inter. “Sapevamo che sarebbe stata difficile, segnare il secondo gol avrebbe reso le cose più facili. Penso che abbiamo controllato la partita, anche se loro hanno avuto qualche chance, ma alla fine possiamo essere contenti sebbene ci siano stati alcuni momenti un po’ rischiosi. Abbiamo fatto bene, siamo felici di aver mantenuto la porta imbattuta. Dove possiamo arrivare a fine stagione? Sicuramente la partita con il Cagliari era molto importante, per mettere pressione ad Inter e Milan dovevamo vincere, ma adesso rimaniamo concentrati partita dopo partita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Beukema: “Abbiamo messo pressione alle milanesi, vogliamo vincerle tutte”

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