Milan frattura allo zigomo per Modric | dovrà operarsi e rischia il Mondiale

Il centrocampista del Milan ha subito una frattura allo zigomo durante la partita contro la Juventus. L'atleta dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, che potrebbe influire sulla sua partecipazione alle prossime competizioni, inclusi i impegni mondiali. La squadra ha confermato la diagnosi e le procedure mediche necessarie. La notizia arriva dopo il pareggio in campionato, che ha lasciato il club in una posizione di incertezza.

(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan, dopo il pareggio in campionato contro la Juventus. Gli esami strumentali effettuati oggi dal centrocampista rossonero Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Il quarantenne croato si è infortunato in uno scontro con il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, durante il match di ieri sera, domenica 26 aprile, allo stadio San Siro. Per il croato, sarà corsa contro il tempo anche in vista del Mondiale di quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Modric, gli esami sono una mazzata: frattura allo zigomo, deve operarsi Leggi anche: Milan, Modric ko: frattura allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Frattura per Modric: rischio stagione finita ma torna per il Mondiale; Calcio Live News: Calha e Modric ko, i codici in sala Var, la 34esima di A si chiude con due posticipi; MILAN - Frattura dello zigomo sinistro per Modric, intervento chirurgico per il croato. Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operato ... tg24.sky.it Frattura allo zigomo sinistro per Modric: il centrocampista croato sarà operato, quando rientraLuka Modri? si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un duro contrasto con Manuel Locatelli nella sfida contro la Juventus ... fanpage.it Modric tiene in ansia il Milan dopo lo scontro con Locatelli: finale di stagione a rischio, la nota - facebook.com facebook Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero Obiettivo Goretkza! #Milan #Calciomercato #Goretzka #Lewandowski #ACMilan #SempreMilan x.com