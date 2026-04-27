Milan stop agli allenamenti | dopo la Juventus Allegri concede un giorno libero

Dopo il pareggio di ieri sera contro la Juventus, la squadra di Milano ha deciso di sospendere gli allenamenti e concedere ai giocatori un giorno di riposo. La scelta è stata comunicata da Allegri, che ha deciso di fermare le sessioni di allenamento per permettere ai calciatori di recuperare. Nessuna altra indicazione è stata data sui prossimi impegni o eventuali variazioni nel programma di preparazione.

Il Milan, dopo la vittoria contro il Verona di settimana scorsa, ha fatto ritorno in campo. Ieri sera, alle ore 20:45 preso lo stadio di San Siro, è andato in scena Milan-Juventus, big match della 34esima giornata di Serie A, terminato con un pareggio a reti inviolate: 0-0 e un punto ciascuno. Dopo il pareggio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha deciso di concedere ai suoi ragazzi una giornata di riposo. Quest'oggi, infatti, non sarà previsto nessun allenamento a Milanello, con i calciatori che potranno ricaricare le energie dopo il match di ieri. La ripresa degli allenamenti sarà solamente domani pomeriggio, quando il gruppo rossonero tornerà a Milanello per continuare a preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma il 03 maggio 2026 alle ore 15.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, stop agli allenamenti: dopo la Juventus Allegri concede un giorno libero Notizie correlate Appiano Gentile Inter: Chivu concede il giorno libero dopo il pareggio con la Fiorentinadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Verso Milan-Juventus, Allegri concede una giornata di riposo alla squadra: le ultime da MilanelloProsegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, gara valida per la 34ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Una raccolta di contenuti MN24 – Allenamento Milan, scelta a sorpresa di Allegri in vista della Juve: la decisione del tecnicoAllenamento Milan, Massimiliano Allegri, dopo la seduta odierna, ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra ... milannews24.com Allegri concede un giorno di riposo ai suoi dopo la Juve: nessun allenamento oggi a MilanelloDopo il pareggio contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno libero ai suoi: nessun allenamento è previsto nella giornata di oggi. La ripresa avverrà domani ... milannews.it