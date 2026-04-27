Milan sogni di gloria | Sergio Ramos Goretzka e Lewandowski
Il prossimo calciomercato del Milan si avvicina come un momento chiave per definire la rosa della squadra. Si parla di possibili movimenti di mercato che coinvolgerebbero giocatori come Sergio Ramos, Goretzka e Lewandowski. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare il roster in vista delle competizioni ufficiali della prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase preliminare e i dettagli non sono stati ufficialmente comunicati.
Il prossimo calciomercato del Milan si preannuncia come uno snodo cruciale nella costruzione di una squadra competitiva a livello nazionale ed europeo. La dirigenza rossonera, negli ultimi anni, ha adottato un approccio razionale basato su sostenibilità finanziaria e valorizzazione di giovani mandandoli in prestito con diritti ed obblighi di riscatto a raggiungimento di obiettivi come con Jimenez, Colombo e Chukwueze per fare cassa, ma non rinuncia a monitorare opportunità di alto profilo. In questo contesto emergono suggestioni affascinanti, veri e propri “colpi alla Modric”, che potrebbero cambiare il volto della squadra. Tre opportunità di mercato tra esperienza e qualità internazionale.🔗 Leggi su Milanzone.it
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