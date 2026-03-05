Sergio Ramos come sostituto di Gabbia | Last dance al Milan

Sergio Ramos, ex giocatore del Real Madrid, potrebbe tornare in campo come sostituto di Gabbia nel Milan. L’ultima apparizione dell’ex difensore spagnolo risale a dicembre, quando ha annunciato la fine del suo rapporto con i messicani del Monterrey. Nonostante l’assenza da mesi, Ramos non ha ancora ufficialmente concluso la carriera e si trova attualmente senza club.

Sergio Ramos non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, perlomeno ufficialmente. Di conseguenza, nonostante i 40 anni (li compirà il 30 marzo), resta uno dei profili più ‘affascinanti’ presenti attualmente sul mercato degli svincolati. Sui social, tra i tifosi del Milan, c’è chi invoca un suo approdo in rossonero. E pure subito, in sostituzione dell’infortunato Gabbia. Il difensore si è appena operato d’ernia inguinale e ne avrà per circa un mese, quindi salterà sicuramente il derby con l’Inter di domenica sera. “Last dance” col Milan per Sergio Ramos? Nessuna chance per l’ex Real Madrid, disoccupato dallo scorso dicembre quando ha annunciato l’addio al Monterrey. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

