Volley Galatone KO 3-0 a Gioia del Colle | salvezza a rischio dopo una prestazione insufficiente

La Green Volley Galatone perde 3-0 contro la Jv Gioia del Colle e mette a rischio la salvezza. La squadra non riesce a trovare il ritmo e subisce un risultato pesante che complica ulteriormente la sua posizione in classifica. La situazione si fa complicata, e ora bisogna subito reagire per cercare di evitare i guai.

La Green Volley Galatone incassa una pesante sconfitta per 3-0 contro la Jv Gioia, compromettendo la sua posizione in classifica e riaprendo le preoccupazioni per la lotta salvezza nel campionato di volley. La prestazione altalenante della squadra salentina, segnata da momenti di inefficacia tattica e cali di concentrazione, ha permesso ai baresi di dominare l’incontro e di allontanare ulteriormente Galatone dalla zona sicura. Un passo indietro che brucia, soprattutto perché maturato con modalità che ricordano le difficoltà del recente passato. L’inizio della partita aveva illuso i tifosi e lo stesso coach Licchelli, con Galatone capace di imporsi inizialmente con un gioco efficace e preciso, portandosi avanti sul 5-10.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Galatone Gioia

La Gioia del Colle conquista una vittoria netta contro il Galatone, chiudendo il match 3-0.

Questa sera il Messina subisce una brutta sconfitta in casa contro l’Enna, finendo 5-2.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Galatone Gioia

Argomenti discussi: Volley Modica, sfida alla vice capolista Castellana Grotte; Risultati 14ª Giornata Serie A3: Domotek saldamente in vetta, si ‘stacca’ Castellana Grotte | CLASSIFICA.

La Terni Volley risorge sotto l'albero di Natale: battuta la Green Volley Galatone per 3-2La Terni Volley Academy spezza una serie nera di cinque sconfitte consecutive e ritrova la vittoria sotto l'albero di Natale battendo al tie - break la Green Volley Galatone nell'ultima giornata del ... ilmessaggero.it