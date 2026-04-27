Milan Primavera Renna orgoglioso | Atteggiamento straordinario impeccabili in tutto

Il Milan Primavera ha vinto in rimonta contro il Cagliari, con Giovanni Renna che ha commentato positivamente l’atteggiamento della squadra, definendolo straordinario e impeccabile in ogni aspetto. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai rossoneri, che sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. Renna ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva dei giovani calciatori, sottolineando l’impegno mostrato durante tutto l’incontro.

Una partita a dir poco splendida quella fatta questo pomeriggio dal Milan Primavera di Giovanni Renna. I giovani rossoneri, passati in svantaggio contro il Cagliari dopo appena 6 minuti di gioco grazie al gol di Raterink, sono riusciti a ribaltare la partita conquistato i 3 punti grazie al gol da fuori area di Domnitei e il rigore trasformato dal capitano Scotti, a quota 8 gol e 3 assist in stagione con ben 34 partite giocate. A fine partita, Giovanni Renna ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match ai media presenti. Ecco, di seguito le sue parole: Sull'atteggiamento: "Dico straordinario, perché hanno fatto un lavoro fuori dall'ordinario veramente, sono stati impeccabili in tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna orgoglioso: “Atteggiamento straordinario, impeccabili in tutto” Notizie correlate Leggi anche: Milan Primavera, rimonta sul Cagliari. Renna: “Ragazzi impeccabili su tutto” | PM Primavera Milan-Napoli, Renna: “Scotti prestazione eccellente”Il Milan Primavera vince 2-1 in casa contro il Napoli grazie ai gol del capitano Scotti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (2-1): bella vittoria dei rossoneri; VIDEO - Sassuolo Milan Primavera highlights 1-1: Kulla risponde a Domnitei; Sassuolo Milan Primavera LIVE 0-1: cronaca, formazioni, risultato in diretta. Primavera, Renna: I ragazzi oggi sono stati bravi, si sono fatti valereNel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Primavera 1 e terminata in parità, l'allenatore dell'U20 rossonera Giovanni Renna ... milannews.it Primavera, Milan-Cagliari (0-1): Domnitei vicino al gol del pari30' È il Milan a fare la partita, ma quando il Cagliari riparte si rendein qualche modo sempre pericoloso. 24' Il Milan insiste alla ricerca del pareggio: Scotti trova con ... milannews.it Milan Primavera, Domnitei: "È sempre una bella soddisfazione fare gol, soprattutto nella nostra vera casa" #MilanPrimavera #Domnitei #ACMilan #SempreMilan x.com Vittoria e lacrime per il Milan Primavera: i rossoneri sono fuori dai playoff nonostante il successo finale. https://www.milannews24.com/settore-giovanile-milan-baldo-playoff-under-17/ #MilanPrimavera #SettoreGiovanile #Abate #CampionatoPrimavera - facebook.com facebook