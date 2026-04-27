Milan Primavera Renna orgoglioso | Atteggiamento straordinario impeccabili in tutto

Da pianetamilan.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Primavera ha vinto in rimonta contro il Cagliari, con Giovanni Renna che ha commentato positivamente l’atteggiamento della squadra, definendolo straordinario e impeccabile in ogni aspetto. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai rossoneri, che sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. Renna ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva dei giovani calciatori, sottolineando l’impegno mostrato durante tutto l’incontro.

Una partita a dir poco splendida quella fatta questo pomeriggio dal Milan Primavera di Giovanni Renna. I giovani rossoneri, passati in svantaggio contro il Cagliari dopo appena 6 minuti di gioco grazie al gol di Raterink, sono riusciti a ribaltare la partita conquistato i 3 punti grazie al gol da fuori area di Domnitei e il rigore trasformato dal capitano Scotti, a quota 8 gol e 3 assist in stagione con ben 34 partite giocate. A fine partita, Giovanni Renna ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match ai media presenti. Ecco, di seguito le sue parole: Sull'atteggiamento: "Dico straordinario, perché hanno fatto un lavoro fuori dall'ordinario veramente, sono stati impeccabili in tutto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna orgoglioso: “Atteggiamento straordinario, impeccabili in tutto”

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