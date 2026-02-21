Primavera Milan-Napoli Renna | Scotti prestazione eccellente

Il Milan Primavera batte il Napoli 2-1 grazie ai gol di Scotti, che segna il suo primo gol stagionale. Il tecnico Renna commenta con entusiasmo la prestazione del capitano, sottolineando la sua leadership in campo. La squadra rossonera ha mostrato determinazione e gioco di squadra, portando a casa una vittoria importante davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le ambizioni del Milan in campionato.

© Pianetamilan.it - Primavera Milan-Napoli, Renna: “Scotti prestazione eccellente”

Il Milan Primavera vince 2-1 in casa contro il Napoli grazie ai gol del capitano Scotti. Ecco le parole del mister Renna. Servono i due gol del capitano Scotti per battere il Napoli. Bella partita dei giovani rossoneri. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Renna al termine della vittoria del Diavolo.