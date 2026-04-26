Milan Primavera rimonta sul Cagliari Renna | Ragazzi impeccabili su tutto | PM

Il Milan Primavera ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Cagliari, portando a casa tre punti importanti. Dopo essere stati sotto nel punteggio, i giovani rossoneri sono riusciti a ribaltare la situazione e a ottenere la vittoria. L’allenatore della squadra ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, definendoli “impeccabili su tutto” nel dopo partita. La gara si è conclusa con il risultato favorevole ai padroni di casa.

Il Milan Primavera vince in rimonta contro il Cagliari. Ecco tutta la gioia dell'allenatore dei rossoneri Renna nel post partita. Il Milan Primavera vince in rimonta contro il Cagliari. Grande soddisfazione per l'allenatore rossonero Renna che nel post partita ha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco il video con le sue parole.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, rimonta sul Cagliari. Renna: “Ragazzi impeccabili su tutto” | PM Leao e Bartesaghi dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | Serie A Enilive | DAZN Notizie correlate Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravi. Domnitei? Soddisfazione!”Nel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato Primavera 1, finito in parità (1-1), l'allenatore della... Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravissimi nonostante le assenze”Nel pomeriggio di oggi 'Stadio Silvio Piola' di Novara, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Bologna, valido per la 30^ giornata di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Primavera, Sassuolo-Milan 1-1: la cronaca della partita; BELLA PRIMAVERA, RITORNO ALLA VITTORIA; Milan, luci e ombre: pareggio col Sassuolo e salvezza sempre più vicina, ma quanti rimpianti!; Tabellino partita Juventus U20 vs Milan U20. Primavera, Milan-Cagliari (0-1): il Diavolo meriterebbe il pareggio21' Milan pericoloso con il solito Pippo Scotti, che servito tra le linee dentro l'area di rigore, ha lasciato partire un destro che il portiere avversario ha respinto a fatica con ... milannews.it Primavera, Milan-Cagliari (0-0): palo di Domnitei4' Parte Domnitei dai 25 metri, palo! Conclusione velenosa dell'attaccante rossonera che aveva sorpreso il portiere avversario. 3' Ottimo calcio di punizione conquistato da Borsani ... milannews.it Le pagelle di Milan Primavera-Cagliari 2-1 - facebook.com facebook Primavera 1, Milan-Cagliari: fischio d'inizio alle 13:00 | Live News #MilanPrimavera #MilanCagliari #Milan #ACMilan #SempreMilan x.com