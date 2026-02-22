Infortunio Loftus-Cheek | frattura dell’osso alveolare per l’inglese verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan Parma

Loftus-Cheek ha subito una frattura dell’osso alveolare durante la partita contro il Parma e sarà operato nella notte. L’incidente è avvenuto dopo uno scontro con un avversario, lasciando il centrocampista inglese a terra in preda al dolore. I medici hanno riscontrato la gravità del trauma e hanno deciso di intervenire immediatamente. La squadra segue con attenzione l’evolversi delle sue condizioni, mentre si prepara al suo intervento chirurgico.

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Infortunio Hermoso: si ferma il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Loftus-Cheek: c’è la frattura. Il centrocampista del Milan verrà operato | PM NEWSLoftus-Cheek si è infortunato durante il primo tempo di Milan-Parma dopo uno scontro con Corvi, che ha causato la sua uscita in barella.

Milan Parma, paura in campo dopo un brutto scontro Loftus?Cheek e Corvi: il rossonero esce in barella, cosa è successoLoftus si è infortunato durante il match tra Milan e Parma dopo uno scontro violento con Cheek e Corvi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lazio, infortunio Rovella: frattura scomposta della clavicola destra.

Loftus Cheek, infortunio in Milan-Parma: le newsPreoccupazione per il centrocampista, costretto a uscire in barella a inizio partita. Al 7’, su un cross dalla sinistra di Saelemaekers, Loftus-Cheek prova ad andare a colpire di testa ma viene a cont ... sport.sky.it

Grave infortunio per Loftus Cheek, sarà operato. Forse la stagione è finitaNon arrivano buone notizie dall’ospedale per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Milan è stato trasportato d’urgenza fuori dal campo in barella e con il collare cervicale dopo il brutto ... msn.com

Infortunio #LoftusCheek: c'è la frattura. Il centrocampista del Milan verrà operato #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook

Infortunio #LoftusCheek in #MilanParma: la fotosequenza #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com