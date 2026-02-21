Olimpiadi | Sellier frattura allo zigomo dopo impatto in Short Track

Kamila Sellier ha subito una frattura allo zigomo dopo un impatto durante una gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice polacca è stata colpita al volto dalla lama di un’avversaria durante i quarti di finale dei 1500 metri, causando un grave infortunio. Successivamente, è stata operata per ricostruire il volto e stabilizzare la frattura. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Olimpiadi, grave incidente nello Short Track: Kamila Sellier operata al volto. Una drammatica collisione durante i quarti di finale dei 1500 metri di Short Track alle Olimpiadi Invernali 2026 ha la pattinatrice polacca Kamila Sellier colpita al volto dalla lama del pattino di un’avversaria. L’incidente, avvenuto ieri, ha richiesto un immediato intervento medico e il trasporto urgente della giovane atleta in ospedale. La competizione è stata temporaneamente sospesa per permettere i soccorsi. Dinamica dell’incidente e intervento immediato. La scena si è presentata in un momento cruciale della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

“Tagliata da lama sul volto”. Paura nello short track per la polacca SellierKamila Sellier è rimasta ferita dopo una caduta violenta nello short track, causata da un contatto tra le atlete.

Short track olimpico da brividi: lama al volto per Sellier, ha rischiato di perdere un occhioDurante una gara di short track, Sellier ha subito una ferita al volto causata da una lama che le ha sfiorato un occhio, rischiando di perdere la vista.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.