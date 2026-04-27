Milan missione Champions | mancano due vittorie

Il Milan si trova a due vittorie dalla qualificazione in Champions League, dopo aver pareggiato 0-0 nel match contro la Juventus. La partita, giocata in casa, ha visto le due formazioni affrontarsi senza reti, contribuendo a modificare la posizione in classifica del club. Con questo risultato, il Milan mantiene vive le speranze di accesso alla competizione continentale, mentre la corsa si concentra sugli ultimi incontri della stagione.

“Dritto alla meta e conquista la preda”. Il celebre motto della saga dei Pirati dei Caraibi fotografa perfettamente l’attuale momento del Milan, uscito indenne dallo scontro diretto contro la Juventus con uno 0-0 che muove la classifica e consolida le ambizioni europee. Con questo pareggio, i rossoneri blindano il terzo posto a quota 67 punti, mantenendo il comando nel duello con i bianconeri e, soprattutto, conservando un prezioso margine di sei lunghezze sulla quinta posizione. A soli quattro turni dal termine, il pass per la prossima Champions League non è ancora formalmente acquisito, ma appare ormai a portata di mano. Quello maturato contro la Juventus è un punto dal peso specifico superiore a quanto raccontato dal gioco espresso in campo.🔗 Leggi su Milanzone.it

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