Durante la conferenza stampa prima della partita tra Milan e Juventus, l'allenatore rossonero ha affermato che mancano due vittorie per raggiungere un obiettivo importante. Ha sottolineato che ottenere questi risultati non sarà semplice, senza però entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state pronunciate prima del fischio di inizio, in un momento di attesa per il match tra le due squadre.

Unica squadra che il Milan non ha battuto, se oggi è un passo in avanti: "Era importante fare un passo avanti. Mancano due vittorie e non sarà facile in quattro partite. Giocavamo con una squadra forte, organizzata e ben allenata. Abbiamo rischiato su tre o quattro ripartenze". PM - Se bisogna migliorare in transizione: "Anche il primo tempo abbiamo avuto due situazioni favorevoli. Una volta quando ha tirato Fofana poteva fintare e dare dietro, poi lo stesso ha dato una palla a Saelemaekers, sono situazioni che dovrebbero diventare occasioni da gol almeno. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici". Su Pulisic penalizzato dal modulo, se è un rischio da assumersi o se può prendere altre decisioni: "Quest'anno abbiamo Fullkrug e Gimenez con certe caratteristiche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Allegri: “Mancano due vittorie e non sarà facile”

Notizie correlate

Allegri post Milan Juve: «Per la Champions servono due vittorie, oggi una delle migliori prestazioni di Leao»Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: «Mai parlato di dubbi, sono un ragazzo rispettoso» Lukaku, scoppia il caso...

Milan-Juventus, Bremer: “Se vinciamo sarà fatta per la Champions. Conosciamo bene Allegri”Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella classica e consueta conferenza stampa alla vigilia...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Allegri: Milan-Juve non è partita snodo. Mancano 7 punti per la Champions; Allegri: La Juve sta facendo bene. Al Milan mancano 7 punti per la Champions; Milan-Juventus, Allegri a Sky: Mancano 6 punti per raggiungere l’obiettivo.

Milan-Juve, Allegri si accontenta del pari: Contenti del puntoMax Allegri ha parlato nel post-partita di Milan-Juventus, analizzando la corsa Champions e le condizioni della sua squadra. spaziomilan.it

Milan, Allegri: Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbeMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus. Segui in diretta le dichiarazioni del. tuttomercatoweb.com

Milan-Juventus non si sblocca: il pareggio piace ad entrambe in ottica Champions - facebook.com facebook

Costacurta su Milan-Juventus: "Mi aspettavo qualcosa di diverso" x.com