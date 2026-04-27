L’allenatore del club di Milano ha commentato il risultato della partita contro la Juventus, affermando che per qualificarsi in Champions League servono ancora due vittorie. Ha espresso fiducia nel percorso della squadra e ha evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione nelle prossime gare. Durante l’intervista, ha anche analizzato alcuni momenti chiave del match e ha sottolineato gli aspetti su cui lavorare per migliorare.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘TeleLombardia’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su lui e Luciano Spalletti che, da buoni toscani, non si sono fatti del male: "È stata una partita equilibrata, la posta in palio era molto alta. Solo l'episodio la poteva stappare. Abbiamo avuto un paio di episodi favorevoli noi, un paio loro, è giusto il risultato". Sul punto che forse fa più comodo al Milan nella corsa per un posto in Champions League: "Ne mancano 6, però bisogna vincere due partite ancora".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo il pareggio contro la Juventus: “Champions, mancano ancora due vittorie”

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